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Продовольственная безопасность под ударом
Убивает не коронавирус, а голод, уверены представители ООН. По их словам, после пандемии мир ждет беспрецедентный дефицит продуктов питания. Серьезные хлебные и рисовые бунты могут охватить десятки стран. И произойдет это в ближайшее время. Против голода и нищеты уже в эти дни выходят массово протестовать. В Сан-Паулу жители фавел бьют в пустые сковороды и кастрюли.
В Сантьяго жители одного из беднейших районов блокировали улицы и нападали на полицейских. Из-за введения строгого карантина в столице Чили десятки тысяч человек лишились работы и доходов. Многие голодают.
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