Продовольственная безопасность в мире: ограничения на экспорт, "мясная инфляция", протесты фермеров

Национальная продбезопасность особенно актуальна на фоне ситуации в мире. На днях Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявила, что с нехваткой еды столкнутся 2 миллиарда 300 миллионов людей. Многие государства уже начинают закрывать свои рынки. В Индии с 12 июля введут ограничения на экспорт муки и манной крупы. Ранее страна уже запретила вывоз пшеницы. Все эти меры приняты с целью избежать дефицита продовольствия и потребительской паники.

Германия

В Германии заговорили о мясной инфляции. По последним данным, свинина подорожала на 21 процент, стоимость птицы выросла почти на 24 процента, говядины и телятины - более чем на 22. Примечательно, что цены на органические продукты и веганскую снедь растут даже быстрее. Отказаться от мяса и перейти на растительную пищу будет ничуть не экономнее. Потребление будет сокращаться, причем по всем категориям продуктов. Министр экономики Хабек, например, пообещал, что коммуналка к будущему году подорожает не менее чем на тысячу евро.

Нехватка продуктов из-за протестов фермеров в Нидерландах

В Нидерландах на фоне логистических неурядиц и протестов фермеров пустеют полки магазинов. Местные аграрии не желают сворачивать бизнес с целью выполнить приказ правительства об отказе от азотных удобрений на фоне антироссийских санкций. Накануне даже случился инцидент: полиция применила против фермеров табельное оружие. Тем не менее, на протест выехали даже дети голландских крестьян. К машинкам и велосипедам были прикреплены флаги и плакаты с лозунгами "Нет фермеров, нет еды!".

Протесты фермеров в Польше, Италии и Германии