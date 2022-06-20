Продовольственная катастрофа в Африке

Продовольственная безопасность сегодня - главное условие независимости каждой страны. Этот вопрос остро стоит в бедных странах Ближнего Востока и Африки. Засуха и наводнения оставили Эфиопию, Кению, Сомали и Судан без шанса на нормальное пропитание. Только за последний год число беженцев из Центральной Африки увеличилось на 300 тысяч человек.