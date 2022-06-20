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Продовольственная катастрофа в Африке

Продовольственная катастрофа в Африке

Продовольственная безопасность сегодня - главное условие независимости каждой страны. Этот вопрос остро стоит в бедных странах Ближнего Востока и Африки. Засуха и наводнения оставили Эфиопию, Кению, Сомали и Судан без шанса на нормальное пропитание. Только за последний год число беженцев из Центральной Африки увеличилось на 300 тысяч человек.

Направляются беженцы в Европу. Правда, там от радушия к мигрантам не осталось и следа. Оставшиеся силы уходят на поддержку Киева. Да и свои граждане все чаще возмущаются нехваткой товаров в магазинах.

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