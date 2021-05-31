Продукция компании Nestle не соответствует определению "здоровая"

Достоянием публики стала закрытая презентация для руководства компании Nestle, где сообщается, что более 60 % продукции компании не соответствует определению "здоровая". Более того, авторы презентации указывают, что никакая доработка рецептуры положение не исправит. Особенно сложной остается ситуация с напитками и мороженым. Здесь не являются здоровыми 96 % и более продукции. Впрочем, детские смеси и кофе, отмечают собственные специалисты Nestle, совершенно безопасны. Годовой оборот компании - почти 100 миллиардов долларов. Ее продукцию производят 375 фабрик в 84 странах.