Наглая ложь. Продюсер Би-би-си Риам Далати признал постановочными все без исключения кадры видеоролика из госпиталя сирийской Думы. Его снимали "Белые каски" весной прошлого года якобы после химатаки. О фейке журналист решил теперь написать в "Твиттере". По словам Далати, зарин в городе не использовался. Все остальные подробности нападения создавались сотрудниками британской телекомпании для эффекта. Тогда в применении зарина обвинили власти Сирии. Правительственные войска в те дни освобождали Думу от террористов. Россия сразу назвала атаку постановкой иностранных спецслужб.