Проект "Армия 500" - Польша готовится к "вторжению" России

Что происходит у границы, или К чему готовится Варшава? Польша в 2026 году существенно усиливает оборонительный потенциал. Во всяком случае так утверждают в Минобороны страны. И анонсируют создание нового резерва высокой готовности. Его ключевая особенность - регулярное участие в учениях и тренировках. Этот контингент станет частью трехкомпонентной системы обороны, куда также войдут профессиональная армия и силы теробороны. Совместно они сформируют мощную группировку общей численностью аж 500 тыс. военнослужащих (причем, не только мужчин, но и женщин), готовых к оперативной мобилизации.

Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:

"2026 год для всех нас будет годом резервов, годом резервистов, годом изменений в резервах. Наша амбиция - это армия в 500 тыс. человек, где большую часть составят те, кто будет находиться в резерве высшей степени готовности. Когда мы произносим формулу "Армия 500", мы говорим о потенциале как профессиональной армии в 300 тыс. человек (регулярной армии, которая будет постоянно находиться в полной боевой готовности), а также о другой группе в сотни тысяч человек, которые будут находиться в боевой готовности в качестве резервистов. Это будет отличный сигнал для тех, кто захочет угрожать нашей безопасности".