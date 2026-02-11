3.72 BYN
Проект "Армия 500" - Польша готовится к "вторжению" России
Что происходит у границы, или К чему готовится Варшава? Польша в 2026 году существенно усиливает оборонительный потенциал. Во всяком случае так утверждают в Минобороны страны. И анонсируют создание нового резерва высокой готовности. Его ключевая особенность - регулярное участие в учениях и тренировках. Этот контингент станет частью трехкомпонентной системы обороны, куда также войдут профессиональная армия и силы теробороны. Совместно они сформируют мощную группировку общей численностью аж 500 тыс. военнослужащих (причем, не только мужчин, но и женщин), готовых к оперативной мобилизации.
Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:
"2026 год для всех нас будет годом резервов, годом резервистов, годом изменений в резервах. Наша амбиция - это армия в 500 тыс. человек, где большую часть составят те, кто будет находиться в резерве высшей степени готовности. Когда мы произносим формулу "Армия 500", мы говорим о потенциале как профессиональной армии в 300 тыс. человек (регулярной армии, которая будет постоянно находиться в полной боевой готовности), а также о другой группе в сотни тысяч человек, которые будут находиться в боевой готовности в качестве резервистов. Это будет отличный сигнал для тех, кто захочет угрожать нашей безопасности".
Милитаризация Польши в последние годы идет рекордными темпами. На оборону выделяются и рекордные для НАТО доли ВВП. В 2025 году оборонный бюджет страны составил 4,7 % ВВП, а в 2026-м планируется довести его уже до 5 %. Это порядка 55 млрд долларов. И куда же без амбициозных планов? К 2029 году Варшава намерена построить так называемую долину дронов на границе с Украиной в - Подкарпатском воеводстве. Центр сертификации и разработки беспилотников возведут силами тех же спецов, которые реализовали аналогичный проект в американской Неваде. Эксперты обращают внимание на то, что в Неваде огромные пустынные пространства с минимальным воздушным движением, а в Польше подобного нет. А значит все эти испытания беспилотников будут проходить над домами и головами простых поляков. А это чревато инцидентами с дронами. Не единожды свои "военные птички" уже падали на дома местных пенсионеров.