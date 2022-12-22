Проект бюджета объемом почти $1,7 трлн с пакетом помощи Киеву одобрен Сенатом Конгресса США

Сенат Конгресса США одобрил 22 декабря проект бюджета страны на 2023 финансовый год (завершается 30 сентября) объемом около $1,7 трлн, он предусматривает выделение $44,9 млрд на помощь Киеву. Трансляцию заседания верхней палаты американского законодательного органа ведет телеканал "Си-спэн". Об этом пишет ТАСС



Совокупный объем трат, предусмотренный этим бюджетом, будет выше, чем в 2022 году, когда этот показатель был заложен на уровне $1,52 трлн. Большая часть средств - $858 млрд - пойдет на оборону, на не связанные с обороной траты выделено $722,5 млрд.



На экстренную поддержку Украины, а также союзников по НАТО Вашингтон намерен выделить $44,9 млрд. При этом в бюджете на нынешний год общая поддержка Украины была предусмотрена на уровне $13,6 млрд, что почти в три раза меньше, чем намечено в 2023 году. Свыше $300 млн выделяется на "противодействие влиянию России", в том числе на поддержку "энергетической независимости и экономической стабильности" стран, "находящихся под давлением" РФ. В проект бюджета также была включена поправка, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине.



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