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Проект "Понятная политика" продолжает большое путешествие: Финальная точка маршрута - Италия
Евразия просыпается - это очевидно. Подняв высоко голову экономически, мы не забываем и про дальнюю дугу. Беларусь знают и уважают на четырех континентах: люди, города, предприятия. Проект "Понятная политика" продолжает большое путешествие.
Финальная точка маршрута - Италия. Как одна из ключевых стран Евросоюза оказалась по другую сторону здравого смысла? Влияют ли санкции на Рим, почему жителей Апеннин называют самой капризной страной ЕС? И как врата райского сада превратились в ад для местных жителей?
Миграционный кризис в ЕС - это конец эпохи западного мира в привычном виде. Все страны Африки, которые столетиями были под гнетом, направились к своим бывшим хозяевам, чтобы спросить за грабежи континента, за годы гнета.
От римской империи до колонии США: куда ведет Италию правительство Мелони?
Итальянские политики пошли по американскому вектору. НАТО и США смогли испортить отношения не только с Беларусью и Россией. У нас была ассоциация Евразия, которую нам тоже пришлось свернуть. А это против интересов Европы.
Европа сейчас в руках американских элит, они видят, что Лукашенко человек со своим мнением, что вы на стороне России, и они вводят вот эти санкции. А санкции нам вредят еще больше - Европа из-за них в кризисной ситуации. Мы пострадали. Только север Италии не досчитался 50 млрд евро. Мы, конечно, надеемся, что все это закончится.
Дружба вопреки и попытка услышать голос разума. Торговля техникой, продуктами и технологиями. Даже через сложности и санкции.
Существенное число белорусских производителей продолжает работать с Италией, несмотря на сложности. Но дорогу осилит идущий. Те, кто хотят работать и остаться на этом рынке, они работают. Мы и помогаем, но прежде всего это их воля и желание, чувствуют они себя здесь уверенно.
Итальянский партизанский отряд посреди Европы. Эксклюзивные интервью и места, где еще не было камер белорусских телеканалов. Новую серию проекта "Понятная политика. Финал Большого путешествия" смотрите в понедельник после "Панорамы".
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