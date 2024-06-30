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Проект "Понятная политика" продолжает большое путешествие: Финальная точка маршрута - Италия

Евразия просыпается - это очевидно. Подняв высоко голову экономически, мы не забываем и про дальнюю дугу. Беларусь знают и уважают на четырех континентах: люди, города, предприятия. Проект "Понятная политика" продолжает большое путешествие.

Финальная точка маршрута - Италия. Как одна из ключевых стран Евросоюза оказалась по другую сторону здравого смысла? Влияют ли санкции на Рим, почему жителей Апеннин называют самой капризной страной ЕС? И как врата райского сада превратились в ад для местных жителей?

Миграционный кризис в ЕС - это конец эпохи западного мира в привычном виде. Все страны Африки, которые столетиями были под гнетом, направились к своим бывшим хозяевам, чтобы спросить за грабежи континента, за годы гнета.
Эмануэле Десси, сенатор XVIII законодательного собрания Италии

От римской империи до колонии США: куда ведет Италию правительство Мелони?

Итальянские политики пошли по американскому вектору. НАТО и США смогли испортить отношения не только с Беларусью и Россией. У нас была ассоциация Евразия, которую нам тоже пришлось свернуть. А это против интересов Европы.
Вито Коменчини, журналист, депутат XVIII Законодательного собрания Италии
Европа сейчас в руках американских элит, они видят, что Лукашенко человек со своим мнением, что вы на стороне России, и они вводят вот эти санкции. А санкции нам вредят еще больше - Европа из-за них в кризисной ситуации. Мы пострадали. Только север Италии не досчитался 50 млрд евро. Мы, конечно, надеемся, что все это закончится.
Палмарино Дзоккателли, политик (Италия)

Дружба вопреки и попытка услышать голос разума. Торговля техникой, продуктами и технологиями. Даже через сложности и санкции.

Существенное число белорусских производителей продолжает работать с Италией, несмотря на сложности. Но дорогу осилит идущий. Те, кто хотят работать и остаться на этом рынке, они работают. Мы и помогаем, но прежде всего это их воля и желание, чувствуют они себя здесь уверенно.
Кирилл Петровский, Временный Поверенный в делах Беларуси в Италии

Итальянский партизанский отряд посреди Европы. Эксклюзивные интервью и места, где еще не было камер белорусских телеканалов. Новую серию проекта "Понятная политика. Финал Большого путешествия" смотрите в понедельник после "Панорамы".

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