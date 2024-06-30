Проект "Понятная политика" продолжает большое путешествие: Финальная точка маршрута - Италия

Европа сейчас в руках американских элит, они видят, что Лукашенко человек со своим мнением, что вы на стороне России, и они вводят вот эти санкции. А санкции нам вредят еще больше - Европа из-за них в кризисной ситуации. Мы пострадали. Только север Италии не досчитался 50 млрд евро. Мы, конечно, надеемся, что все это закончится.

Палмарино Дзоккателли, политик (Италия)