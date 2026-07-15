В Киеве зафиксирован резкий скачок цен на общественный транспорт: стоимость одной поездки выросла сразу в 4 раза (с 8 до 30 гривен). Новый тариф начал действовать в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на городской электричке.

Выросли цены и на долгосрочные проездные, безлимитный билет на месяц обойдется киевлянам более чем в 3,5 тыс. гривен.

В украинской столице прошли массовые митинги против тарифного скачка. Митингующие подготовили плакаты с изображением мэра Киева Кличко в образе героя из фильма "Матрица", который предлагает выбор: купить жетон на метро или батон хлеба. Местные издания констатируют, что цена поездки в Киеве теперь выше, чем в Нью-Йорке при полном отсутствии реформ.

Жизнь города парализована, пересесть на личные автомобили киевляне тоже не могут из-за дефицита топлива.