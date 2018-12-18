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Профсоюз национальной полиции Франции призывает коллег к забастовке

Во Франции в разгар протестов, которые длятся уже больше месяца, к забастовке своих коллег призывает профсоюз национальной полиции. Уже завтра они хотят блокировать все комиссариаты в стране и отвечать только на экстренные вызовы. Полиция Франции требует от власти обеспечить полноценное и достойное финансирование, так как правительство собирается уменьшить бюджет структуры на 62 миллиона евро.

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