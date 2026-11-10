Протесты во Франции вспыхнули с новой силой. 9 ноября представители учителей и студентов покинули переговоры в Матиньоне. Предложения властей они назвали "оскорбительными крошками".

10 ноября на улицы городов снова вышли многотысячные марши. Всеобщую забастовку объявил единый фронт профсоюзов. Массовые шествия охватили Париж, Лилль и Лион.

Власти ответили жесткими мерами безопасности. Префектуры стянули к учебным заведениям спецназ и жандармерию. Силовики пытаются предотвратить баррикады и блокады лицеев. В профсоюзах уверены: правительство сознательно идет на эскалацию конфликта.

Софи Венетите, генеральный секретарь профсоюза учителей Франции:

"С окончания осенних каникул напряженность у лицеев стремительно растет. Мы видим, как усиливаются полицейские репрессии против учеников и преподавателей. Совершенно очевидно, что ситуация обострилась из-за стремления подавить движение лицеистов. Правительство просто тянет время и намеренно затягивает конфликт, что абсолютно безответственно".

"Уровень репрессий сейчас беспрецедентный. Нашу школу уже два дня штурмуют десятки полицейских, жандармов и бойцов спецназа. Силовики сменяют друг друга, буквально блокируя учебное заведение. Ученики не опасны, они лишь хотят мирно выразить свое мнение. Вся агрессия исходит исключительно от полиции. Система образования заняла крайне репрессивную позицию и откровенно лжет, выставляя детей агрессорами. Я никогда не думал, что увижу подобное во Франции, и в долгосрочной перспективе это будет иметь катастрофические последствия. Доверие детей к системе полностью утрачено", - отметил участник протестов.

Катастрофические последствия уличного хаоса во Франции и жесткие действия силовиков уже выходят далеко за пределы самой Пятой республики, привлекая пристальное внимание мирового сообщества.

Европейские аналитики и международные наблюдатели бьют тревогу, заявляя, что масштаб кризиса стоимости жизни в Европе и ответная реакция властей принимают угрожающие обороты. Известный британский политик Джордж Галлоуэй считает, что французское общество в шаге от социального взрыва, который неизбежно перекроит всю политическую карту Европы.

Джордж Гэллоуэй, лидер рабочей партии Великобритании:

"Повсюду падают бомбы, распространяется пламя. То, что происходит во Франции, почти не поддается осмыслению. 1,5 млн французских рабочих вышли на улицы в ходе всеобщей забастовки, остальная часть населения подавляющим большинством поддерживает их, что четко показывают все опросы. Победа Меланшона или Ле Пен на президентских выборах абсолютно реальна. В то же время партия "АдГ" почти наверняка победит в Германии, если только Берлин и Брюссель не запретят ей участвовать в выборах, но такой запрет чреват масштабным насилием и гражданской войной".

Пока Париж пытается силой сдержать протесты, лидеры профсоюзов уже объявили дату следующего масштабного марша - новый единый межпрофессиональный фронт выйдет на улицы 17 ноября.