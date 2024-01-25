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Профсоюзы в Аргентине призывают недавно избранного президента изменить экономическую политику
В Аргентине проходит всеобщая забастовка профсоюзов. Цель - заставить недавно избранного президента Милея изменить экономическую политику. В стране остановилось все, что прежде работало: отменили рейсы крупнейшие авиакомпании, не функционирует общественный транспорт. Улицы Буэнос-Айреса, а также провинциальных столиц заполонили протестующие: они требуют восстановления социальных выплат, отмененных новым президентом. Однако политик уже подготовил 300 указов, которые должны дать старт шоковой терапии в Аргентине. Участникам протестов Милей также приготовил "подарок": полиции предоставлены самые широкие полномочия в пресечении любых акций.
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