Прогноз Трампа: Европейским странам грозит гибель

США, по мнению американского президента, процветают, такую тенденцию американцы должны сохранить и впредь. А вот Европе Трамп предрекает гибель на фоне сегодняшнего плачевного положения. Итог продолжающихся беспорядков в Европе Трамп прокомментировал в телефонном интервью в эфире канала Fox News.

Дональд Трамп, президент США:

"Посмотрите на Европу, она умирает. Посмотрите на происходящее во Франции, Италии, во всех остальных этих странах. Дела у них идут ужасно. Честно говоря, они могут даже не выжить. А мы процветаем и хотим, чтобы так и оставалось".

Франция готовится к очередной демонстрации

Напомним, протестная волна в Европе, которая охватила уже более десятка стран ЕС, началась в сентябре с Пятой республики. Очередные демонстрации во Франции запланированы на 5 ноября. В акциях могут принять участие до 780 тыс. человек. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на спецслужбы. Только в Париже собираются выйти на улицы до 80 тыс. человек. Ранее спецслужбы недооценили масштаб протестов. Ошибку компенсировали беспрецедентной жестокостью и произволом по отношению к мирным протестующим. Людей избивали, травили газом, сбивали с ног водометами, использовали светошумовые гранаты. Официально зафиксировано более 200 раненых подростков.