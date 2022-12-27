Прогноз от CEBR: в 2023 году мир столкнется с угрозой рецессии

В наступающем году глобальная экономика столкнется с угрозой рецессии на фоне роста цен. Такой прогноз содержится в докладе британского Центра экономических и деловых исследований.

Аналитики отмечают: нестабильность на энергетическом рынке продолжит влиять на показатели инфляции в 2023-м. Тем не менее, по мнению экспертов, к 2037-му мировой ВВП увеличится вдвое по сравнению с нынешним уровнем. Сильнее всего будут расти экономики развивающихся стран. К середине следующего десятилетия, полагают аналитики, на страны Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться до трети мирового производства, а доля Европы сократится до уровня менее 20 %.