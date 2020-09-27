Эксперты о COVID-19: В ближайшее время остановить распространение не представляется возможным

С этим, впрочем, не всегда согласно население - они уже насиделись взаперти. Еще больше опечален малый бизнес. Кафе, рестораны, салоны и магазины в минусе уже давно, а новые карантинные меры улучшению ситуации явно не поспособствуют. Как обстоят дела с коронавирусом в мире и нужно ждать ли катастрофы – в нашем следующем материале Ксении Пекарской.





Статистика - за прошедшую неделю в мире зарегистрировано более двух миллионов новых случаев заражения COVID-19

О второй волне эксперты говорили еще весной, и предупреждали – она может быть еще катастрофичнее и масштабнее, чем первая. Судить пока сложно, но вот статистика - за прошедшую неделю в мире зарегистрировано более двух миллионов новых случаев заражения COVID. И это самый большой недельный показатель с начала объявления пандемии. Многие специалисты объясняют это тем, что после первой волны люди расслабились, тем более было лето на дворе.

Джонатан Ван-Там, заместитель главного врача по медицине Англии:

"Население, очевидно, слишком расслабилось. И теперь нам предстоит снова донести до них, что COVID - это постоянная угроза. Если вы посмотрите на статистику в Европейском союзе, вы увидите, что теперь число случаев заболевания растет в более молодых частях населения. Они, в свою очередь, являясь носителями, повышают показатель и в старших возрастных группах. И это снова становится серьезной проблемой для общественного здравоохранения. Меня беспокоит тот факт, что, если люди не начнут снова относиться к этому серьезно, будет катастрофа".



На самые жесткие превентивные меры решился Израиль. В стране объявлен трехнедельный карантин

С 18 сентября закрыты школы, детские сады, гостиницы, торговые центры и пляжи. Ресторанам разрешено работать лишь на вынос. Жителям страны позволено удаляться от дома на расстояние более 500 метров лишь в исключительных случаях.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в Израиле мы приняли решение о необходимых ограничительных мерах. Эти меры изоляции непростые, но спасение жизней превыше всего. Можно жить без локдауна с двумя тысячами новых случаев в день, и даже с пятью и шестью тысячами. Но мы уже достигли, господа, семь тысяч новых случаев в день!"

Новый и единственный в мире локдаун не обрадовал самих израильтян. Они выходят в Израиле на массовые протесты против действий правительства. Среди митингующих – люди, оставшиеся без работы еще весной, владельцы бизнеса и работники гостиничной сферы. Своими действиями люди обескураживают власти еще больше – мало того, что они нарушают карантин, так еще и не соблюдают элементарные меры предосторожности. Полиция стала задерживать манифестантов по обвинению в нарушении карантинных ограничений. Несколько раз разгоняли толпу с применением силы.

У опасной черты находится Британия - в последние недели число заболевших COVID-19 там резко растет

В правительстве предупредили, что если заболевание будет распространяться такими же темпами, как сейчас, в октябре в стране могут заболевать до 50 тысяч человек в день. Чтобы не допустить катастрофы, Борис Джонсон объявил о новых мерах.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Итак, сегодня я объявляю пакет более жестких мер в Англии: пабы и рестораны будут закрываться ровно в десять вечера, обязательно ношение масок, за нарушение - штрафы. Настойчиво прошу офисных работников по возможности работать из дома. На улице и в общественных местах действует правило шести - то есть, большим количеством собираться запрещено. Некоторые районы вынужденно будут помещаться в изоляцию".

Некоторые районы помещены в изоляцию и в Испании. В Мадриде закрыты целых 37 дистриктов, население которых составляет примерно 850 тысяч человек - там зафиксированы локальные вспышки COVID. Жители этих районов ограничены во въездах в другие. Покидать свои дома можно только по работе или в случаях форс-мажора. Неудивительно, что на протест вышли и здесь. Поначалу мирные акции переросли в стычки с полицией. Закончилось задержаниями.

Во Франции также непростая ситуация. Там за одни сутки было зафиксировано свыше 16 тысяч заболевших

В Израиле Нетаньяху ввел локдаун при семи тысячах. Французы с этим пока не спешат. Самая большая вспышка - в Марселе. Число новых заражений на 100 тысяч жителей превышает цифру 280. Это почти в шесть раз выше максимально допустимой нормы. В связи с этим в городе закрыли бары, рестораны и другие общественные заведения.

Рассказывать о новых ограничениях в разных странах можно долго. Число заражений растет почти везде - не только в Европе, но и в США и в Латинской Америке. Там, где возникают новые превентивные меры - сразу следуют антиковидные протесты, которые в свою очередь могут влечь новые вспышки болезни.

В ближайшее время остановить распространение не представляется возможным