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Прогремел взрыв в жилом доме на юге Франции - люди остаются под обломками

ЧП на юго-востоке Франции. В коммуне Санари-сюр-Мер произошел взрыв, в результате обрушился трехэтажный дом. На месте происшествия работают около 70 пожарных, медики и спецкоманда по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из-под завалов уже спасены четыре человека. Еще пятеро остаются под обломками. Причина выясняется.

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