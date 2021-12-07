Прогремел взрыв в жилом доме на юге Франции - люди остаются под обломками

ЧП на юго-востоке Франции. В коммуне Санари-сюр-Мер произошел взрыв, в результате обрушился трехэтажный дом. На месте происшествия работают около 70 пожарных, медики и спецкоманда по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из-под завалов уже спасены четыре человека. Еще пятеро остаются под обломками. Причина выясняется.