Происходящее в США все больше напоминает ни то хаос, ни то цирк. Если конгрессмена Маккарти обвинили в тайном сговоре с Байденом по финансированию Украины, почему самого Байдена ни в чем не обвиняют и не отстраняют - вопросом задалась Мария Петрашко.

За последние сутки в Штатах побили множество рекордов. Например, госдолг США увеличился на 275 млрд долларов за один день. А нефтяные резервы США оказались на самом низком уровне с 1980-х годов. Из-за роста цен после нефтяного эмбарго в адрес России после начала СВО нефть регулярно поступает на внутренний рынок, предотвращая возможный чрезмерный рост стоимости топлива, но запасы не вечны, как и терпение американцев, наблюдающих за оголтелой войной Вашингтона против Москвы и Пекина руками украинцев и деньгами простых американцев.

"Когдапрошлоуже пятьминут,а ты не попросилмиллиард долларов помощи", - заявил Илон Маск в Twitter.

Это происходит на фоне того, что рейтинги одобрения конгресса и федерального правительства американцами остаются близкими к историческим минимумам. При этом большинство говорит, что у них мало или вообще нет уверенности в будущем политической системы США. The Guardian

Как вернуть рекордно низкий рейтинг доверия народа? Отвлечь его внутренними дрязгами. Впрочем, хаос в Капитолии вполне реальный. И вот вам еще один рекорд - впервые в истории США Палата представителей конгресса США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти, который тоже побил рекорд - продержался на посту меньше всех. Спустя 9 месяцев его политики Америка погрязла в коррупции еще больше.

Кевин Маккарти - обитатель болота, он пришел к власти, собирая деньги на особые интересы, перераспределяя их в обмен на услуги. Сейчас нас лихорадит, мы должны избрать спикера, который будет лучше. Мэтт Гетц

Член Республиканской партии Мэтт Гетц предъявил Маккарти, что пошел на "секретную сделку" с президентом США Джо Байденом о финансировании Украины в то время, как в Штатах своих полно проблем, чего стоят одни только массовые миграционные потоки. Прям прорвало!

Мои источники в аэропорту утверждают, что на месте началась эпидемия диареи. Кто захочет прилететь в этот аэропорт или вылететь из него при таких обстоятельствах? Полицейские, с которыми я разговаривал, заявили, что такая же ситуация происходит в полицейских участках. На данный момент в Чикаго работают 18 приютов для мигрантов, включая полицейские участки, которые сообщают об эпидемии диареи и переполненных унитазах. Fox News

Прямо бактериальная атака на Штаты какая-то. И пока полиция возится с мигрантами, кто же будет бороться с растущей преступностью. В Сан-Франциско вообще магазины съехали из-за повальных постоянных краж.

Хуже чем в Афганистане. Владелец магазинов говорит, что преступность хуже, чем он когда-либо видел. По крайней мере потому, что талибы отрубят вам руку, люди боятся совершить такое преступление, сказал Заид, добавив, что он каждый день видит, как люди воруют из близлежащих магазинов.

Какое-то тотальное падение уровня жизни докатилось даже до голливудского бульвара.

США, где проживает 5 % населения мира, потребляют 80 % мировых наркотиков. Эта страна является черной дырой и источником проблем для глобальных усилий по борьбе с наркотиками. Мао Нин, официальный представитель МИД Китая

Не всем понятно, почему Вашингтон занимается не внутренними проблемами США, а Украиной. Затрачивая огромные ресурсы, безумно повышая госдолг. Понятно, что бизнес. Понятно, что ВПК делится откатами с политиками, но всему ж есть передел. Однако демократы не собираются останавливаться.

Правящая элита США перешла Рубикон. Они поставили на кон слишком многое. И теперь понимают, что нужно идти до победного конца. Они пока считают, что могут победить. Поэтому будут продолжать воевать до конца, пока не останется ни одного украинца. Джон Вароли, политолог (США)

А на кону нечто гораздо большее, чем просто откаты от поставок вооружения. На кону мечты по превращению земель Донбасса, России, Украины, как и Беларуси в бесплатную ресурсную базу с очень дешевой рабочей силой. Американские политики неоднократно публично говорили о желании разделить Россию на части и управлять ими. Поэтому политическая элита США до последнего будет отрицать очевидное.

Нет никаких признаков того, что в Украине имела место какая-либо широко распространенная коррупция или ненадлежащее использование ресурсов США. Джон Кирби