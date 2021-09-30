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Производитель игрушек Lego вдвое увеличил прибыль в первом полугодии
Lego вдвое увеличил прибыль за первую половину года. Аналитики "Блумберг" считают, что производитель игрушек нажился на покупателях, которым было необходимо развлечь детей, застрявших дома во время локдаунов. Чистая прибыль компании выросла на 40 % - почти до миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 46 %, а продажи на 36 %. Компания также открыла 60 новых фирменных магазинов по всему миру. Во второй половине года руководство Lego по-прежнему ожидает высокий спрос на свою продукцию, но в долгосрочной перспективе, по их мнению, рост выручки стабилизируется до более устойчивого уровня, так как люди вернутся к допандемийным моделям расходов.
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