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Производители вакцин от коронавируса подняли цены

Pfizer и Moderna подняли цены на вакцины от коронавируса. В частности, доза Pfizer подорожает примерно на 25 %, а Moderna с 19 до 21,50 евро. Евросоюз уже согласился закупать препараты по новой цене.

Хакеры помешали прививочной кампании в Италии

Тем временем хакеры парализовали ход прививочной кампании в столичном регионе Италии Лацио. Злоумышленники взломали компьютерные сети организации, занимающейся записью на вакцинацию от COVID-19, в результаты чего система записи вышла из строя.


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