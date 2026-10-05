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Производство "Рижского шампанского" перенесли в Литву

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"Рижское шампанское" потеряло родину. В попытке спастись от банкротства компания-производитель пошла на крайние меры. Выпуск решили перенести в Литву.

Компания Amber Latvijas balzams также изменила название напитка и продолжает сокращать расходы. Долг предприятия перед государством превысил 28 млн евро, а оборот за полгода рухнул на треть - до 24,5 млн. Вместо прибыли предприятие завершило полугодие почти с миллионным убытком. Руководство пытается реструктуризировать долг, но поможет ли переезд - вопрос открытый.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

производствоЛитва
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