Производство "Рижского шампанского" перенесли в Литву

"Рижское шампанское" потеряло родину. В попытке спастись от банкротства компания-производитель пошла на крайние меры. Выпуск решили перенести в Литву.

Компания Amber Latvijas balzams также изменила название напитка и продолжает сокращать расходы. Долг предприятия перед государством превысил 28 млн евро, а оборот за полгода рухнул на треть - до 24,5 млн. Вместо прибыли предприятие завершило полугодие почти с миллионным убытком. Руководство пытается реструктуризировать долг, но поможет ли переезд - вопрос открытый.