Производство электромобилей в Великобритании под угрозой

Энергокризис неожиданным бумерангом прилетел в Соединенное Королевство. Владельцы британских электрокаров лишились своего преимущества перед обычными авто на бензине или дизеле. Средняя стоимость подзарядки выросла более чем на 40 %.



Более того производство электромобилей оказалось под угрозой. Есть опасения, что в таких условиях их просто перестанут покупать.



Британское правительство планировало ввести запрет на продажу с 2035 года новых автомобилей, работающих на бензине и дизтопливе. Сейчас эти планы могут быть сорваны.