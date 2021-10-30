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Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась
Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась сегодня утром. Об этом свидетельствуют данные европейского оператора "Газкад". Связано такое решение с уменьшением мощностей инженерного сооружения. На ноябрь Газпром забронировал транзитную мощность чуть более 31 миллиона кубометров.
Молдова на время решила свой газовый вопрос. В ноябре страна будет закупать у Газпрома голубое топливо по цене 450 долларов за тысячу кубометров. Такую цену назвал вице-премьер республики Андрей Спыну. Также он сообщил, что долг компании "Молдовагаз" перед Газпромом будет подвергнут аудиту в 2022 году.
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