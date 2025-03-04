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Прокуратура Боснии и Герцеговины потребовала задержать Додика и Вишковича
Прокуратура Боснии и Герцеговины запросила содействие органов безопасности в задержании президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).
"В Агентство по расследованиям и защите поступил запрос судебной полиции суда БиГ об оказании содействия в задержании Додика, Вишковича и Стевандича по обвинению в совершении уголовного преступления по статье "Нападение на конституционный порядок", - подтвердили РТРС в ведомстве.
Деятельность прокуратуры БиГ и Агентства по расследованиям и защите запрещена в Республике Сербской. "Директор судебной полиции Республики Сербской Желько Драгоевич заявил в интервью нашему телеканалу, что его ведомству не выдавался и не может быть выдан соответствующий приказ", - сообщает РТРС.
Ранее Стевандич подчеркивал, что приговор суда Боснии и Герцеговины Милораду Додику не нанесет ущерб сербам, а ударит бумерангом по организаторам процесса.