Прокуратура ФРГ считает Украину причастной к диверсиям на "Северных потоках". В обвинительном заключении заказчиком названы госорганы Украины.

Немецкие следователи утверждают, что акты саботажа совершались по прямому указанию киевского режима и под его руководством, доказательств предостаточно.

Ранее потенциального координатора подрывов задержали в Италии и передали Германии. Ему предъявляют обвинение в военном преступлении. По данным СМИ, фигурант дела - отставной капитан ВСУ и бывший сотрудник СБУ.