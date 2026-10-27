Прокуратура Латвии проверяет оппозиционную партию "Суверенная власть"

Генеральная прокуратура Латвии начала масштабную проверку оппозиционной партии "Суверенная власть" с перспективой ее полной ликвидации. Жалобу направила правящая националистическая сила "Новое единство".

Оппозиционеров обвиняют в продвижении российских геополитических нарративов. Партия "Суверенная власть" выступает против отправки многомиллионной помощи Украине, принудительной военной службы и тотальной дискриминации русскоязычного населения.

Поводом для преследования также стали семейные пожертвования: лидера партии Юлию Степаненко голословно обвиняют в получении средств от проживающего в России отца, которому латвийские власти ранее запретили въезд в страну.