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Прокуратура Чехии обвинила основателя фонда помощи украинским беженцам в хищении средств
В Чехии нашлись те, кто попытался нажиться на чужой беде. Местная прокуратура обвинила основателя благотворительного фонда в вероятном хищении средств, которые предназначались для оказания помощи украинским беженцам.
По предварительным данным, он украл 16 из 20 млн крон (почти 865 тыс. долларов), выделенных правительством на изучение чешского языка. Занятия для детей должны были быть бесплатными, однако фонд брал деньги с беженцев. При этом сотрудникам центра не платили зарплату.
Местные СМИ уточняют, что глава фонда Help Ukraine перечислил часть выделенных средств своей матери, еще часть - снял наличными, а также купил квартиру в Праге. Теперь любителю тратить бюджетные деньги в личных целях грозит до 10 лет лишения свободы.
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