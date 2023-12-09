Прокуратура Гватемалы намерена отменить результаты выборов

Выборы президента Гватемалы, которые прошли еще летом и на которых победил 64-летний Бернардо Аревало с 60 % голосов, недействительны. Так считает местная Генпрокуратура.



Теперь из-за предполагаемых административных нарушений Высшего избирательного суда она предлагает аннулировать выборы не только президента, но и депутатов, а также мэров. Также в прокуратуре намерены ходатайствовать о лишении Аревало неприкосновенности и привлечении к ответственности за предполагаемое отмывание денег и подделку документов при регистрации политического движения "Семя". Председатель Высшего избирательного суда уже поспешила заявить, что новых выборов в стране не будет, а сам президент назвал все происходящее попыткой госпереворота.