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Прокуратура Польши объявила в розыск выехавшего в Беларусь польского диссидента, судью Томаша Шмидта
Национальная прокуратура Польши выдала ордер на арест и объявила в розыск выехавшего в Беларусь польского диссидента, судью Томаша Шмидта. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Польское агентство печати (PAP).
"Прокурор объявил в розыск судью Томаша Шмидта и выдал ордер на его арест", - сообщил PAP Пшемыслав Новак.
Варшавский суд 15 мая удовлетворил ходатайство о предварительном заключении под стражу на три месяца Томаша Шмидта. "Теперь Шмидта будут разыскивать на национальном уровне, и после получения документации прокуратурой немедленно будет выдан ордер на арест, а затем будет составлено заявление о выдаче европейского ордера на арест и отправлено в окружной суд в Варшаве", - пояснил прокурор Национальной прокуратуры республики Артур Казновский, участвовавший в судебном заседании.
Ранее дисциплинарный суд при Высшем административном суде дал разрешение на привлечение Томаша Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и заключение под стражу.
6 мая польский диссидент, судья Томаш Шмидт подписал в Минске заявление об отставке и попросил защиты у руководства Беларуси. Причиной он назвал несогласие с политикой польских властей и действиями политиков страны. Шмидт был вынужден покинуть Польшу из-за преследований и угроз.
Фото: БЕЛТА
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