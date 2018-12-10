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Прокуратура Токио предъявила экс-главе Nissan обвинения в сокрытии доходов

Прокуратура Токио предъявила экс-главе Nissan обвинения в сокрытии доходов на 44 миллиона долларов. Карлос Гон был арестован в ноябре. В отношении него и одного из членов совета директоров применена распространенная в Японии практика: в случае обнаружения новых подробностей по делу - повторный арест. Оба подозреваемых виновными себя не признают.

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