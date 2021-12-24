Прокуратура Украины намерена обратиться в суд с требованием задержать Порошенко по обвинению в госизмене

Прокуратура Украины намерена обратиться в суд с требованием задержать экс-президента страны Порошенко по обвинению в госизмене! Залог будет установлен в сумме одного миллиарда гривен. Сам Порошенко находится за рубежом. Экс-президента подозревают в том, что он после прихода к власти имел коммерческие контакты с самопровозглашенными республиками Донбасса. Порошенко обвинения отвергает, но несколько дней тому назад стремительно эвакуировался из Киева, отказавшись принимать повестку с вызовом на допрос.