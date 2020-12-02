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Пролет лестницы Эйфелевой башни продали на аукционе

Дорогой сувенир из Парижа приобрели на аукционе во Франции - целый фрагмент Эйфелевой башни за 275 тысяч евро. Лот - три метра спиральной лестницы - продавался анонимным коллекционером из Европы. Стартовая цена фрагмента составляла 30 тысяч евро. Проданная лестница ранее соединяла второй и третий этажи Эйфелевой башни - самой узнаваемой достопримечательности Парижа, ежегодно принимающей более 6 миллионов посетителей.

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