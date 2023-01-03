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Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

Пролив Дарданеллы уже третий день закрывается для движения судов из-за сильного тумана, окутавшего Стамбул. Приэтом паромное сообщение продолжается. В нормальное русло движение судов вернется после того, как погода улучшится, а произойдет это не раньше 6 января. Густой туман также стал причиной отмены 50 авиарейсов накануне вечером.

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