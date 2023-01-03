3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов
Пролив Дарданеллы уже третий день закрывается для движения судов из-за сильного тумана, окутавшего Стамбул. Приэтом паромное сообщение продолжается. В нормальное русло движение судов вернется после того, как погода улучшится, а произойдет это не раньше 6 января. Густой туман также стал причиной отмены 50 авиарейсов накануне вечером.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов