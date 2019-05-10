Проливные дожди и наводнения на юге США

В США в южных и центральных штатах ливни: в Канзасе люди спешно покидают свои дома на лодках. Там же пришлось эвакуировать и закрыть несколько школ. Сейчас угроза проливных дождей и затоплений дошла до Техаса и Арканзаса. А за последнее время по всему Среднему Западу наводнения нанесли ущерб сельхозугодьям, домам и предприятиям на миллиарды долларов.

