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Проливные дожди на юго-западе Японии вызвали оползни

Грязевые потоки повредили десятки домов. Известно о гибели одного человека. Еще несколько получили ранения. Есть пропавшие без вести. Приказ об эвакуации получили 800 тысяч местных жителей. Для них открыты почти 2 тысячи убежищ.

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