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Проливные дожди обрушились на Анталью - такого бедствия в регионе не наблюдали 50 лет

На турецкий курорт обрушились небывалые проливные дожди. Затоплены улицы и дома, некоторые мосты разрушены. Власти уверяют - такого бедствия в регионе не наблюдалось 50 лет. Машины плывут по улицам, как бумажные кораблики, разрушено несколько мостов. Закрыты школы.


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