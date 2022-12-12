Проливные дожди обрушились на Анталью - такого бедствия в регионе не наблюдали 50 лет

На турецкий курорт обрушились небывалые проливные дожди. Затоплены улицы и дома, некоторые мосты разрушены. Власти уверяют - такого бедствия в регионе не наблюдалось 50 лет. Машины плывут по улицам, как бумажные кораблики, разрушено несколько мостов. Закрыты школы.