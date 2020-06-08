Проливные дожди принесли многочисленные наводнения в Италии

Первая неделя лета не задалась для некоторых северных районов Италии. Так, в городе Варесе, расположенном в Ломбардии, проливные дожди принесли многочисленные наводнения. Службы спасения только за выходные ответили на десятки вызовов. Некоторые семьи пришлось эвакуировать из подтопленных домов. А на одну из главных региональных дорог даже сошел оползень и на несколько часов полностью перекрыл движение автомобилей.