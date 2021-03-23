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Проливные дожди продолжают затапливать восточное побережье Австралии
Власти штата Новый Южный Уэльс выпустили дополнительные приказы об эвакуации. Свои дома уже покинули более 18 тысяч человек, еще 15 тысяч - в состоянии повышенной готовности. В стране из-за непогоды закрыты сотни школ и предприятий.
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