Проливные дожди продолжают затапливать восточное побережье Австралии

Власти штата Новый Южный Уэльс выпустили дополнительные приказы об эвакуации. Свои дома уже покинули более 18 тысяч человек, еще 15 тысяч - в состоянии повышенной готовности. В стране из-за непогоды закрыты сотни школ и предприятий.