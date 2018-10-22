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Проливные дожди с градом обрушились на столицу Италии

В Риме было практически полностью парализовано движение. Больше всего пострадала северная часть города. За полчаса здесь выпало такое количество осадков, что городские водосточные каналы не смогли с ними справиться. Сейчас в Риме пытаются ликвидировать последствий стихии.

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