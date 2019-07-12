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Проливные дожди спровоцировали сход оползня в центральной Мексике

Грязевые потоки обрушились на небольшую деревушку. Погибла семья из семи человек, среди них четверо несовершеннолетних. Стихия настигла их в момент торжества по случаю окончания детьми начальной школы.

Ливни привели и к масштабным наводнениям в регионе. С июня по октябрь в Мексике сезон дождей.

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