Проливные дожди в Сан-Паулу привели к наводнениям и оползням

Проливные дожди, которые обрушились на бразильский Сан-Паулу, привели к наводнениям и оползням. Метеорологи отметили самый высокий февральский уровень выпавших осадков за почти 4 десятка лет. Реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов. В Сан-Паулу из-за стихии с перебоями ходит общественный транспорт. Отменены занятия в городских школах.