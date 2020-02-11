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Проливные дожди в Сан-Паулу привели к наводнениям и оползням

Проливные дожди, которые обрушились на бразильский Сан-Паулу, привели к наводнениям и оползням. Метеорологи отметили самый высокий февральский уровень выпавших осадков за почти 4 десятка лет. Реки Тиете и Пинейрос вышли из берегов. В Сан-Паулу из-за стихии с перебоями ходит общественный транспорт. Отменены занятия в городских школах.

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