Проливные дожди в Великобританию принес шторм "Хорхе"

В Великобритании свирепствует очередной ураган. Проливные дожди в страну принес шторм "Хорхе" из Испании. На севере королевства введен желтый уровень погодной опасности. Сразу в ряде городов ждут наводнений. Сотни людей были эвакуированы. Ранее местные метеорологи рассказали, что Великобритания пережила самый дождливый февраль в истории.