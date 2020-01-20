Проливные дожди вызвали наводнения на юге Бразилии

6 человек погибли, еще один пропал без вести из-за проливных дождей на юге Бразилии. За сутки, по оценкам синоптиков, здесь выпало почти 250 миллиметров осадков. Стихия рушила мосты и переворачивала автомобили. Под внушительным слоем грязи оказались многие дома. Полиция и спасатели сейчас оказывают помощь тем, кто пострадал от наводнений и оползней.