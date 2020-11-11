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Проливные дожди затопили Крит

Под водой целые кварталы. Повреждены сотни зданий, затоплены дороги, пострадали предприятия. Жители искали убежища на крышах домов, машины уносили потоки воды. Местная пожарная служба спасла 78 человек. Во многих населенных пунктах закрыты школы, жителям рекомендовано оставаться дома.

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