Промежуточные выборы в США: политическая система замерла в ожидании

США - на финишной прямой промежуточных выборов в Конгресс. Если демократы возьмут обе палаты, последние два года правления Трампа превратятся в непрерывное противостояние с законодательной властью. Уже сейчас политическая система замерла в ожидании.

Мнение эксперта.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):

"В преддверии промежуточных выборов в парламент американское общество не просто расколото, а оно находится в состоянии, близком к началу гражданской войны. Даже два года назад, когда шла президентская кампания, такой волны взаимной ненависти между республиканцами и демократами не отмечалось. Социологические опросы показывают, что у демократов есть неплохой шанс получить большинство в обеих палатах американского парламента, что, конечно, очень серьезно осложнит последние два года президентства Дональда Трампа, потому что ему придется быть в состоянии непрерывного противодействия с Сенатом и Конгрессом. Мы наблюдали нечто подобное, когда на промежуточных выборах 4 года назад победили республиканцы, и правительство Джо Байдена фактически оказалось правительством во главе с хромой уткой. Они принимали решения, но Конгресс не обеспечивал эти решения материально. Сейчас вся политическая система Соединенных Штатов Америки замерла в ожидании".