Промышленный геноцид - как друзья бывших украинских президентов и политики делили заводы между собой

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За годы независимости в Украине деградировали целые отрасли. Промышленные флагманы, которые гремели на весь Советский Союз, отныне молчат под гнетом разрухи.

В 1990 году Украина была серьезным локомотивом в важных сферах. Ей пророчили судьбу Южной Кореи: высокие технологии, промышленность, космос. 30 % ВПК и 20 % всего союзного машиностроения - в Украине. Там же и десятая часть всей мировой металлургии. Спустя всего 4 года промышленное производство рухнуло на 35 %.

"Рынок все решит!" - говорили нечистые на руку политики Украины в 1990-х. Так и получилось: 80 % предприятий приватизировали друзья бывших президентов Леонида Кучмы и Леонида Кравчука.

Заводы продавали за 1 % от реальной стоимости. Например, "Криворожсталь", производивший 10 млн т стали в год, в 2004 году приватизировали за 800 млн долларов - в 6 раз дешевле реальной цены. Покупатель - Виктор Пинчук, зять Кучмы. "Криворожсталь" спустя год снова поменял собственника - теперь это был немецкий концерн ArcelorMittal. И это, как ни странно, еще положительный пример.

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"Пошли явно не той дорогой" - говорят сегодня обломки промышленных флагманов. Хотя долгое время украинскую свободу приводили в пример многим странам, в том числе и Беларуси. Но тотальная коррупция, воровство и майданы привели страну к огромной трагедии, апогеем которой стал военный конфликт. Хотя смертельные раны в промышленности появились задолго до боевых действий.

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Если в 1990-е Украину грабили тихо и незаметно, то 2000-е стали временем Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Страну буквально делили как добычу целыми секторами: Ахметову - вся металлургия, Коломойскому - нефть, Пинчуку - трубные заводы. Правило одно: выжать из предприятия все и оставить умирать.

Яркий пример "ДнепрАзот" - крупнейший в Европе производитель аммиака в 2010 году приказал долго жить. Игорь Коломойский решил, что оборудование гиганта больше пригодится в Румынии. Туда было вывезено все до последнего станка в течение нескольких лет.

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Еще больший скандал разразился, когда стало известно, что Коломойский, заплатив людям зарплату за год, через счета предприятия купил себе яхту. Воистину, для олигархов и рабочих законы разные. А вот итог один - братская могила украинских заводов.