Промышленность ФРГ лишилась 500 тыс. рабочих мест с 2019 года

Немецкая экономика - это уже не "локомотив Европы", а вагон, который отцепился и катится под откос.

Германия теряет не просто рабочие места, она теряет свою промышленную ДНК - почти полмиллиона рабочих мест за 7 лет. Они исчезают не где-нибудь, а в оплоте немецкого чуда: автопроме, металле и машиностроении. Это те самые сектора, которые обеспечивали немецкое процветание.

Кроме того, за это время были уволены тысячи временных работников без договоров с соцстрахованием. Промышленники прибегают и к другим мерам экономии. Так, Volkswagen планирует заморозить зарплаты для 660 тыс. сотрудников по всему миру до 2030 года. Профсоюз IG Metall уже требует повышения зарплат хотя бы на 5 % и обещает жесткое сопротивление. Если инфляция продолжится, к концу десятилетия немецкие работники потеряют около 10 % покупательной способности.

В таких условиях костер французского бунта может перекинуться и на ФРГ. Об этом предупредила сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель. По ее мнению, в ФРГ также может возникнуть внутренняя нестабильность и ситуация, близкая к гражданской войне.