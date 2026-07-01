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"Пропаганда в Польше проиграла": 70 % поляков не хотят конфликта с Россией

Флаги Польши в руках людей

Русофобия в Польше носит институциональный характер и целенаправленно поддерживается государством. Но польские власти проиграли в попытке навязать обществу враждебное отношение к России. Об этом заявил председатель польской оппозиционной партии "Фронт" Кшиштоф Толвински в "Актуальном интервью".

Он отметил, что для партии борьба с русофобией является серьезной политической, общественной задачей.

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Каждая фобия, в данном случае русофобия, это болезнь, и с ней нужно очень решительно бороться.
Кшиштоф Толвински

Он подчеркнул, что в Польше существует именно институциональная русофобия: "В Польше, а также во всей Западной Европе, но особенно в Польше, мы имеем дело с так называемой институциональной русофобией. Что это значит? Это значит, что польское государство на уровне хозяйства поддерживает, а также инициирует всякого рода движения неприязни, ненависти к соседу, к Российской Федерации".

председатель польской оппозиционной партии "Фронт" Кшиштоф Толвински

По словам председателя партии, вся польская политика сегодня строится на образе внешнего врага, но подлинная польскость не должна основываться на ненависти. "Здесь есть еще такое понятие - польскость. Это не русофобия. Вся суть - культурное наследие меня, поляка. Польскость не может основываться на какой-либо ненависти по отношению к какому-либо народу", - подчеркнул он.

Кшиштоф Толвински:

"Власть, пропаганда в Польше проиграли. Оказалось, что после стольких лет, после таких огромных вложенных средств, труда журналистов, публицистов, военных экспертов, политиков, разного рода центров, не удалось поляков подтолкнуть в этом направлении. И сегодня здесь я могу совершенно осознанно сказать, 70 % поляков не хотят никакого конфликта с Россией, не хотят никакой войны".

Он обратил внимание и на то, что русофобия направлена не только против России, но и против Беларуси. "Острие русофобии очень сильно направлено против белорусов и белорусского государства. Почему? Потому что нет согласия среди политических элит Запада на то, чтобы Беларусь сотрудничала, развивала свою экономик, имела нормальные отношения с Россией, была государством-партнером для нее. Запад хотел бы видеть изолированную Беларусь, - сказал политик. - Здесь нет никакого уважения, любви к белорусам, к белорусскому государству, в конце концов, к обществу. И это сегодня фундаментальная политическая проблема польского государства, а также в Европе, и в наших непосредственно польско-белорусских отношениях".

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ПольшаАктуальное интервью
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