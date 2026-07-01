Русофобия в Польше носит институциональный характер и целенаправленно поддерживается государством. Но польские власти проиграли в попытке навязать обществу враждебное отношение к России. Об этом заявил председатель польской оппозиционной партии "Фронт" Кшиштоф Толвински в "Актуальном интервью".

Он отметил, что для партии борьба с русофобией является серьезной политической, общественной задачей.

quote Каждая фобия, в данном случае русофобия, это болезнь, и с ней нужно очень решительно бороться. Кшиштоф Толвински

Он подчеркнул, что в Польше существует именно институциональная русофобия: "В Польше, а также во всей Западной Европе, но особенно в Польше, мы имеем дело с так называемой институциональной русофобией. Что это значит? Это значит, что польское государство на уровне хозяйства поддерживает, а также инициирует всякого рода движения неприязни, ненависти к соседу, к Российской Федерации".

По словам председателя партии, вся польская политика сегодня строится на образе внешнего врага, но подлинная польскость не должна основываться на ненависти. "Здесь есть еще такое понятие - польскость. Это не русофобия. Вся суть - культурное наследие меня, поляка. Польскость не может основываться на какой-либо ненависти по отношению к какому-либо народу", - подчеркнул он.

Кшиштоф Толвински:

"Власть, пропаганда в Польше проиграли. Оказалось, что после стольких лет, после таких огромных вложенных средств, труда журналистов, публицистов, военных экспертов, политиков, разного рода центров, не удалось поляков подтолкнуть в этом направлении. И сегодня здесь я могу совершенно осознанно сказать, 70 % поляков не хотят никакого конфликта с Россией, не хотят никакой войны".

Он обратил внимание и на то, что русофобия направлена не только против России, но и против Беларуси. "Острие русофобии очень сильно направлено против белорусов и белорусского государства. Почему? Потому что нет согласия среди политических элит Запада на то, чтобы Беларусь сотрудничала, развивала свою экономик, имела нормальные отношения с Россией, была государством-партнером для нее. Запад хотел бы видеть изолированную Беларусь, - сказал политик. - Здесь нет никакого уважения, любви к белорусам, к белорусскому государству, в конце концов, к обществу. И это сегодня фундаментальная политическая проблема польского государства, а также в Европе, и в наших непосредственно польско-белорусских отношениях".