Пропалестинские активисты сорвали выступление Байдена

Байден выступал в церкви Южной Каролины, когда из зала раздались голоса протестующих, требующих прекращения огня в секторе Газа. В замешательстве Сонный Джо поднял руки, пытаясь успокоить активистов словами "все в порядке", но это не помогло. В итоге он был вынужден молча наблюдать за происходящим.