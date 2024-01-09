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Пропалестинские активисты сорвали выступление Байдена

До американского президента добрались пропалестинские активисты.

Байден выступал в церкви Южной Каролины, когда из зала раздались голоса протестующих, требующих прекращения огня в секторе Газа. В замешательстве Сонный Джо поднял руки, пытаясь успокоить активистов словами "все в порядке", но это не помогло. В итоге он был вынужден молча наблюдать за происходящим.

Демонстрантов пришлось вывести из зала. Сам же лидер Белого дома, явно не ожидавший такого "гостеприимства", попытался оправдаться, заявив, что "скрытно работал с израильским правительством, чтобы добиться вывода подразделений из Газы".

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