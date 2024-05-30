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Пропалестинские акции в Европе закончились волной жестких разгонов и задержаний
Водометы и слезоточивый газ против демонстрантов в Брюсселе - участники митинга собрались у посольства Израиля в поддержку Палестины. В полицию полетели камни, силовики спецсредствами пытались вытеснить протестующих от здания дипмиссии.
Стычки были также на пропалестинской акции в Гааге. Участники требовали прекращения операции Израиля в Рафахе. Демонстрация прошла у здания парламента Нидерландов. Против протестующих применили дубинки, сообщается о задержаниях.
Около 200 человек приняли участие в митинге возле здания посольства Израиля в Мехико. Протестующие в масках пытались прорваться через заграждения у дипмиссии. Полиция применила слезоточивый газ.
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