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Пропалестинские акции в Европе закончились волной жестких разгонов и задержаний

Водометы и слезоточивый газ против демонстрантов в Брюсселе - участники митинга собрались у посольства Израиля в поддержку Палестины. В полицию полетели камни, силовики спецсредствами пытались вытеснить протестующих от здания дипмиссии.

Стычки были также на пропалестинской акции в Гааге. Участники требовали прекращения операции Израиля в Рафахе. Демонстрация прошла у здания парламента Нидерландов. Против протестующих применили дубинки, сообщается о задержаниях.

Около 200 человек приняли участие в митинге возле здания посольства Израиля в Мехико. Протестующие в масках пытались прорваться через заграждения у дипмиссии. Полиция применила слезоточивый газ.

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