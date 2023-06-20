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Пропавший батискаф с туристами: спасти экипаж будет невозможно, если аппарат не всплывет сам

Ситуация с пропавшим в Атлантическом океане батискафом "Титан" становится все тревожнее. По словам специалистов, спасти экипаж будет невозможно, если аппарат не всплывет сам.

По некоторым данным, он залегает на глубине почти 4 км и провести спасательную операцию так глубоко еще ни разу не удавалось. А кислорода у экипажа осталось на несколько часов.

В экспедицию отправились 5 человек. Среди пассажиров - британский миллиардер (космический турист) и несколько крупных предпринимателей. За тур они заплатили по 250 тыс. долларов.

По информации Daily Mail, клиенты компании, которой принадлежит батискаф, перед экскурсией к обломкам "Титаника" подписывают отказ от претензий. В документе содержится предупреждение, что экспедиция проходит на экспериментальном судне и все может закончиться травмами, эмоциональным потрясением и даже смертью.

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