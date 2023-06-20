Пропавший батискаф с туристами: спасти экипаж будет невозможно, если аппарат не всплывет сам

Ситуация с пропавшим в Атлантическом океане батискафом "Титан" становится все тревожнее. По словам специалистов, спасти экипаж будет невозможно, если аппарат не всплывет сам.

По некоторым данным, он залегает на глубине почти 4 км и провести спасательную операцию так глубоко еще ни разу не удавалось. А кислорода у экипажа осталось на несколько часов.

В экспедицию отправились 5 человек. Среди пассажиров - британский миллиардер (космический турист) и несколько крупных предпринимателей. За тур они заплатили по 250 тыс. долларов.